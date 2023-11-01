Самир Шарифов о штрафах, деньгах на оборону, безопасности...
Государство не намерено зарабатывать на штрафах. Так министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал, отвечая на заявление депутата парламента Фазиля Мустафы на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям, где обсуждается проект закона «О госбюджете Азербайджанской Республики на 2024 год».
«Против нарушителей правил принимаются определенные меры наказания. Вопрос о парковках является составной частью более широкой концепции. Эта концепция служит улучшению в сфере общественного транспорта», - сказал Шарифов.
Глава Минфина также заявил, что в госбюджете предусмотрены средства для усиления безопасности диппредставительств и консульств Азербайджана, действующих за рубежом. Он отметил, что этот вопрос находится на контроле главы государства.
«Как известно, в 2023 году был пересмотрен госбюджет и увеличены средства, выделяемые на оборону и безопасность», – заявил Самир Шарифов.