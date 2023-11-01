Симонян в гневе ответил Захаровой

«Оказывается, даже наше общение с партнерами на международных площадках расценивается Россией как демонстративный «антироссийский» жест. Армения не должна ни с кем общаться, не участвовать в других площадках, не должна ни с кем даже здороваться.

Возможно, таковы представления о «настоящем союзе». Армения всегда должна быть онтологически зависима от «союзника»; Армения всегда должна бояться и переживать, что без «союзника» она будет уничтожена. Этот страх, этот меч должен всегда висеть над головой армян, чтобы они стали «союзником»!» - заявил Симонян.

Вчера на еженедельном брифинге Захарова заявила, что Москва расценивает участие Армении в конференции по Украине как «демонстративный антироссийский жест Еревана». Армению на конференции представлял секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Он встретился с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.