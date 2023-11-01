Германия взывает к Азербайджану и Армении

Участие в программе Global Gateway может сблизить Азербайджан и Армению, заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она отметила, что Европейский союз, в том числе Германия, готовы поддержать Ереван и Баку: «Германия и Европейский союз хотят работать вместе для стабильности на Южном Кавказе».

По словам министра, теперь обе стороны должны придерживаться пути взаимного доверия.

Бербок отметила, что Германия выступает за скорейшее возобновление переговоров между Баку и Ереваном: «Германия выступает за прочный мир, политическую и экономическую диверсификацию региона, тесные и хорошие отношения с Европой. Установление доверия и мира в регионе очень важно. Основная цель – обеспечение мира путем переговоров».