Первый заместитель мэра Ирпеня Андрей Кравчук выразил признательность Азербайджану за помощь в реконструкции города. Об этом он рассказал в репортаже АзерТадж, где предоставил подробную информацию о работах, проводимых в городе при поддержке Азербайджана.

В репортаже указывается, что Ирпень в Киевской области проходит этап интенсивного восстановления после того, как из-за разрушений, вызванных украино-российской войной на первых этапах конфликта, было повреждено свыше 70% территории города. Оценочная сумма необходимая для реконструкции Ирпеня превышает 1 млрд долларов.

В процессе восстановления города участвуют международные доноры и зарубежные страны, среди которых Азербайджан выделяется своим вкладом.

Кравчук сообщил, что «сейчас активно происходит отстраивание Ирпенской городской территориальной громады», и подчеркнул важность восстановления социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения, такие как лицей номер 12, где Азербайджан играет ключевую роль. Кравчук особо отметил, что «ни одна страна в мире еще не вложила столько средств в восстановление социальной инфраструктуры в Ирпене, как Азербайджан», что позволяет обеспечить учреждения современным оборудованием и инновациями, несмотря на дефицит средств в бюджете. Кроме того, Кравчук рассказал, что Азербайджан взял на себя обязательство провести капитальный ремонт поликлиники на улице Садовая, которая не ремонтировалась с момента постройки и была повреждена в ходе боев. «Мы уже получили предварительное согласие на капитальный ремонт нашей поликлиники на ул. Садовая, 38», — отметил первый заместитель мэра, подчеркнув, что восстановление поликлиники станет знаменательным событием для города.