Посол Израиля в Азербайджане о ХАМАС

«То, что делает ХАМАС, - акт войны. Они объявили войну Израилю. Сейчас мы сосредоточены на одном: мы должны быть уверены в том, что ни один израильский ребенок не должен бояться, что может быть убит террористами в своей постели. Но чтобы этого не произошло, мы должны полностью победить ХАМАС», - подчеркнул Дик.

Дипломат отметил, что Израилю не оставили выбора: «Это война, которую мы не хотим, к которой нас вынуждает ХАМАС. У нас нет другого выбора, кроме как сражаться и побеждать.

Лидер ХАМАС публично заявил, что они планируют повторить то, что они сделали 7 октября, до полного уничтожения Израиля. Мы не можем жить с ХАМАС, которые продолжают нападать на нас и терроризировать израильтян, находящихся на другой стороне границы. Таким образом, мы должны убедиться, что угроза ХАМАС устранена».