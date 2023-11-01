Международный саммит Agile в Азербайджане при поддержке банка АВВ

4 ноября стартует Международный саммит Agile в Азербайджане. Здесь встретятся представители институтов и лидеры делового мира Азербайджана, интересующиеся Agile. Банк АВВ уже несколько лет успешно внедряет методологию Agile и выступает в качестве партнера саммита.

Проведение саммита создает возможности для принятия более инновационного, гибкого и устойчивого способа работы, а также несет в себе цель ознакомить различные учреждения Азербайджана с преимуществами методологии Agile и распространии новой культуры работы в нашей стране.

Приглашенные эксперты из зарубежных стран поделятся своим опытом и предоставят информацию о последних новинках в этой области. На саммите также выступит председатель правления банка АВВ Аббас Ибрагимов. Он поделится опытом внедрения методологии Agile и ответит на вопросы участников.

Банк АВВ приступил к практике методологии Agile в 2020 году в цифровой лаборатории банка. На данный момент в банке действуют 17 структур Agile, в которых трудятся более 600 сотрудников. Новые продукты и услуги разрабатываются именно на основе методологии Agile.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.