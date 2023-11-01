Зухра Новрузова, собкор haqqin.az 15:30

В первые дни ноября французский президент Эммануэль Макрон посетил Казахстан и Узбекистан с официальным визитом. Не было бы счастья, да несчастье помогло: не случись переворота в Нигере, вряд ли в обозримой перспективе Эммануэль Макрон посетил бы Казахстан и Узбекистан. Но местный уран для французских АЭС сам себя не добудет и во Францию сам собой не придет. Президенты Токаев и Мирзиёев прекрасно поняли главную цель визита. Как и то, что Макрон попытается их всячески обаять. А потому постарались выжать из своего французского коллеги, что называется, по максимуму, заодно напомнив ему о ранее взятых на себя Парижем обязательствах.

Макрон-то поначалу считал, что достаточно будет комплиментов и дело пойдет как по маслу. А потому, прибыв 1 ноября в Астану, начал с двусмысленных комплиментов в адрес президента Касым-Жомарта Токаева: «Франция ценит путь, которому вы следуете ради своей страны, отказываясь быть вассалом какой-либо державы и стремясь построить многочисленные и сбалансированные отношения с разными странами в интересах вашего народа. Такая философия близка Франции». Не забыв прозрачно намекнуть на «страны, которые хотели бы быть гегемонами и которые непредсказуемы». Но президент Токаев, политик искушенный и опытный, который в деле плетения интриг и самому Макрону немалую фору даст, столь скользкую тему поддерживать не стал. А дипломатично заметил, что Франция очень важный партнер для Казахстана. И тут же напомнил, что уже 15 лет между странами действует двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве – неплохо бы начать его конкретную реализацию со стороны Парижа. «Уран хотите – да, пожалуйста», - разъяснил своему французскому коллеге президент Казахстана. – «Мы вам можем еще и объемы поставок сырой нефти увеличить». На что Макрону не оставалось ничего другого, как согласиться. Но это был не единственный пункт в прайс-листе Касым-Жомарта Кемелевича. «Мы вам – уран, а вы тогда нам французские технологии для повышения квалификации казахстанских инженеров и развития нашей атомной энергетики», - добродушно улыбаясь, а это у него получается просто превосходно, продолжил президент Казахстана. И опять Макрону пришлось соглашаться.

Но самое забавное было впереди, когда речь зашла о поставках Казахстану РЛС Ground Master 400. Тут надо напомнить, что контракт на 20 этих французских РЛС был подписан аж в 2014 году. Причем начиная с 13-го комплекса его производство должно было быть полностью локализовано в Казахстане. При этом для создания эффективного радиолокационного покрытия всей территории страны необходимо до 40 таких РЛС. То есть 20 и технологии предоставляли французы, а еще 20 изготовлялось казахстанским военно-промышленным комплексом. Передача технологий с французской стороны затянулась, и вот теперь этот вопрос власти Казахстана окончательно закрыли, получив вдобавок ко всему еще и технологии для самостоятельного производства с правом последующей продажи третьим странам современного комплекса РЛС. Съездил, называется, Эммануэль Макрон за ураном…