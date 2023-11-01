Депутат призвал выделять больше денег на онкобольных
На лечение онкологических заболеваний из государственного бюджета выделено 50 млн манатов, однако этих средств недостаточно для лечения больных, укрепления материально-технической базы, сказал председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов в ходе обсуждения в парламенте законопроекта «О государственном бюджете на 2024 год».
По его словам, этих средств недостаточно для лечения тяжелых патологий.
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