США запустили над Газой беспилотники-разведчики

Хотя США помогают Израилю оружием и инструкторами, а также послали в район военных действий два авианосца, применение дронов говорит о более активной роли, которую американские военные стали играть в конфликте, отмечает газета.

Беспилотники MQ-9 Reaper (Израиль их не использует) впервые были замечены на платформе Flightradar24, отслеживающей передвижение воздушных судов, в субботу.

Представители Министерства обороны США сказали NYT, что военную помощь Израилю дроны не оказывают, а применяются для поиска мест, где могут держать заложников, и выявления признаков жизни. Полученная информация передается Армии обороны Израиля, которая сделала освобождение заложников одной из главных задач операции в Газе. Она уже освободила одну военнослужащую, рядовую Ори Магидиш.

По мнению авиаэксперта Амелии Смит, которая отследила американские беспилотники, в полетах над Газой используется не менее шести MQ-9. Несколько дронов, полеты которых проанализировали NYT и Смит, кружили над анклавом около трех часов на высоте более 7,5 км. В целом же продолжительность их полета может превышать 20 часов.