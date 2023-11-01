Германия за переговоры и территориальную целостность обновлено 18:14
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Ереван подтвердила поддержку Германии территориальной целостности Армении и Азербайджана как основу для мирных переговоров, передают армянские СМИ.
Встречаясь с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, она выразила стремление Германии «создать условия для стабильности и безопасности в отношениях с Арменией и поддержать продолжение переговоров».
Мирзоян в ответ подчеркнул возможность установления мира в регионе и оценил усилия Германии на пути достижения мира и стабильности.
*** 15:53
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Армению.
Глава МИД Германии встретится в Ереване со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Также планируются ее переговоры с членами мониторинговой миссии ЕС в Армении (EUMA), целью которой является контроль за ситуацией с безопасностью на армянской стороне границы.
В субботу в Баку Бербок проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.