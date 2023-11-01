Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Ереван подтвердила поддержку Германии территориальной целостности Армении и Азербайджана как основу для мирных переговоров, передают армянские СМИ.

Встречаясь с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, она выразила стремление Германии «создать условия для стабильности и безопасности в отношениях с Арменией и поддержать продолжение переговоров».

Мирзоян в ответ подчеркнул возможность установления мира в регионе и оценил усилия Германии на пути достижения мира и стабильности.