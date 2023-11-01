Омбудсмен запросила дополнительные средства у Милли Меджлиса

В бюджетном пакете следующего года необходимо учесть ряд вопросов, в том числе более эффективное обеспечение прав человека, решение проблем, с которыми сталкиваются малообеспеченные семьи и уязвимые группы населения. Об этом, выступая перед Милли Меджлисом, заявила омбудсмен Сабина Алиева.

В частности, омбудсмен предложила оказывать все медицинские услуги за счет системы обязательного медицинского страхования, повысить минимальную трудовую пенсию, расширить охват пособий по уходу за ребенком, увеличить количество бюджетных мест в государственных высших и средних специальных учебных заведениях.

Уполномоченный по правам человека также предложила увеличить размер пособия, выплачиваемого опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей.

Омбудсмен отметила, что с учетом реальных потребностей населения, особенно малообеспеченных семей и уязвимых групп населения, необходимо увеличить количество (объем) продуктов питания в минимальной потребительской корзине: «Для граждан, особенно из малообеспеченных семей и уязвимых групп населения, страдающих гепатитом, сахарным диабетом, гемофилией, талассемией и другими заболеваниями, необходимо обеспечить замену лекарств и других средств, предоставляемых за счет государственного бюджета, на более качественные и расширить список в соответствии с реальными потребностями», – заявила омбудсмен.

Кроме того, Сабина Алиева запросила дополнительные средства у парламента с целью повышения эффективности деятельности Аппарата омбудсмена. В частности, речь шла о расширении финансирования зарубежных поездок, вопросов, связанных с закупкой лицензионного программного обеспечения и материально-технической базой.