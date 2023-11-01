Что происходит на таможенном посту «Садарак»?
В социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространились сообщения о скоплении грузовых автомобилей на таможенном посту «Садарак» на границе с Турцией и якобы требовании от водителей денег.
В Государственном таможенном комитете Азербайджана сообщили, что причиной относительной загруженности таможенного поста «Садарак» является увеличение количества грузовых транспортных средств, следующих из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан.
В Госкомитете отметили, что в настоящее время через таможенный пост «Садарак» ежедневно обеспечивается проезд 480 грузовых транспортных средств.
«Утверждения о незаконном взыскании с водителей денежных средств не соответствуют действительности и носят клеветнический характер. Согласно статье 211 Налогового кодекса Азербайджана, транспортные средства, въезжающие на территорию страны, с учетом параметров, продолжительности пребывания на территории страны и других факторов, определенных законодательством, облагаются дорожным налогом», - сказали в ГТК.