Главы ведущих международных компаний в Азербайджане фото
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с руководителями ряда ведущих международных компаний - управляющим австрийского производителя медицинского оборудования «Метека» Роландом Катшнигом и председателем правления совета директоров «Катар Фарма» Ахмедом Мухаммадом аль-Хайи аль-Сулейти.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, на встрече были обсуждены возможности сотрудничества, расширение партнерства в сфере здравоохранения и фармацевтики, реализация совместных проектов со всемирно известными компаниями. Было отмечено, что одним из основных приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане является модернизация здравоохранения, внедрение современных тенденций и инновационных решений.
Также в рамках встречи было подчеркнуто, что в настоящее время в Азербайджане, помимо других направлений, с целью повышения экономической эффективности развития здравоохранения реализуются проекты государственно-частного партнерства.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что взаимное сотрудничество с ведущими международными компаниями играет важную роль в развитии высокотехнологичной фармацевтической промышленности, а также во внедрении современных технологических достижений в медицинских учреждениях.
На встрече было отмечено, что компания «Метека» является первым в мире разработчиком устройств для обеззараживания медицинских отходов, «Катар Фарма» специализируется на производстве высококачественных лекарственных препаратов.
Стороны обсудили потенциальные возможности взаимного сотрудничества по различным направлениям.