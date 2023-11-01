С момента начала войны Израиль усилил свои атаки на проиранские милиции в Сирии, и он не всегда информирует Россию заранее, прежде чем действовать на сирийской территории, утверждает агентство Bloomberg.

По данным источников, знакомых с подробностями, 30 октября израильские военные самолеты атаковали сирийскую базу в районе Даръа недалеко от границы с Иорданией после того, как Израиль распространил листовки, предупреждающие сирийскую армию не позволять Ирану и его прокси действовать вблизи границы.

Пятью днями ранее Израиль атаковал склад оружия на другой военной базе на юге Сирии, в результате чего погибли более десятка сирийских офицеров и солдат. Кроме того, согласно сообщению, Израиль также атаковал радиолокационные системы на близлежащем объекте. На этой базе обычно находится российская военная полиция, но неясно, были ли они там, когда Израиль атаковал. Источники добавили, что Израиль не дал России предварительного предупреждения.

Отмечается, что изменение политики Израиля связано с общим ухудшением отношений с Москвой на фоне позиции, занятой Россией относительно войны с ХАМАС, приема в Москве делегации палестинского движения и сообщений, что ЧВК «Вагнер» может поставить «Хезболле» российский комплекс ПВО «Панцирь-С1».