Депутат: Азербайджан – мусульманское государство, которое не платит алименты

В Азербайджане надо создать такие законы и правила, которые будут заставлять отцов платить алименты, заявила депутат Агия Нахчыванлы.

«Мы – мусульманское государство, где в большом почете семейные ценности. Если отец не хочет давать деньги за своего ребенка, то почему это должно делать государство?! Зачем перекладывать эти расходы на плечи государства?» – пришла в негодование депутат.