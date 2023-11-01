Иран призывает выслать послов Израиля из исламских стран
Правительства мусульманских стран должны выслать послов Израиля и разорвать дипломатические отношения с этой страной, заявил временно исполняющий обязанности имама пятничных молитв в Тегеране аятолла Казем Сиддики.
«Исламские правительства должны прислушаться к указаниям верховного лидера революции и разорвать связи с Израилем, изгнать его послов и бойкотировать Израиль, - цитирует имама агентство Tasnim. - Исламская умма должна поддержать моджахедов Газы и оказать любую поддержку».