МВД призывает не бояться сдать оружие

После Отечественной войны и локальных антитеррористических мероприятий наблюдаются случаи, когда отдельные лица незаконно хранят, носят, передают другим и продают оружие, приобретенное различными путями. Эти случаи создают уголовную ответственность, говорится в обращении МВД Азербайджана к гражданам, незаконно хранящим оружие и боеприпасы.

«Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранимое огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождается от ответственности, если не использовало эти предметы для совершения преступления.

Граждане, проинформировавшие правоохранительные органы о незаконном хранении, продаже и др. огнестрельного оружия и боеприпасов, будут награждены с сохранением конфиденциальности», - говорится в сообщении МВД Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что многие граждане, «осознающие моральную и юридическую ответственность» за незаконное хранение огнестрельного оружия, за последние 3 года добровольно сдали в органы полиции 553 единицы огнестрельного оружия и около 80 тысяч единиц боеприпасов.