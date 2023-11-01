Нетаньяху после встречи с Блинкеном: Никакое топливо в Газу не поступит
Офис премьер-министра Израиля опубликовал заявление после встречи Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена, передают израильские СМИ.
«Никакое топливо не попадет в сектор Газа», - говорится в заявлении.
Госсекретарь США Блинкен сказал, что Израиль имеет право и обязанность защищать себя. «Очень важно сделать все для защиты мирного населения, вовлеченного в боевые действия в Газе», - отметил он.
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