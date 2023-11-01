Нетаньяху после встречи с Блинкеном: Никакое топливо в Газу не поступит

Офис премьер-министра Израиля опубликовал заявление после встречи Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена, передают израильские СМИ.

«Никакое топливо не попадет в сектор Газа», - говорится в заявлении.

Госсекретарь США Блинкен сказал, что Израиль имеет право и обязанность защищать себя. «Очень важно сделать все для защиты мирного населения, вовлеченного в боевые действия в Газе», - отметил он.