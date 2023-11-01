Россия не хочет мешать Баку и Еревану, но готова помочь

Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном является двусторонним вопросом, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, сопредседатель Трехсторонней рабочей группы по открытию экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

По его словам, сопредседателями являются вице-премьеры Азербайджана и Армении.

«Что касается участия и роли Российской Федерации в этом процессе, то мы всегда готовы оказать поддержку. Мы всегда готовы оказать поддержку, предоставить документы, в том числе и картографические документы, которые исторически есть в России», - добавил он.

Что касается разблокировки коммуникаций, то, по словам Оверчука, «формально рабочая группа существует». Он отметил, что в последний раз рабочая группа заседала 2 июня.