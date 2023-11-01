Путин продолжает утверждать: Никакой Украины не было

В составе Российской империи никогда не было Украины, она была сформирована только при советской власти, в том числе за счет «южнорусских земель». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все ...южнорусские земли были переданы при формировании советской Украины, в период создания СССР. Не было же никакой Украины в составе Российской империи, были области», - цитирует РБК президента РФ.

В XVI веке, по словам Путина, от Речи Посполитой отделились три региона — Киев с современной Киевской областью, Житомир и Чернигов, которые попросили русского царя о присоединении. Спустя четыре столетия власти «начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, прежде всего и в значительной степени — за счет южнорусских земель», - утверждает президент России.

Глава РФ не впервые обращается к этой теме. В декабре 2021 года во время большой пресс-конференции Путин напомнил о роли Владимира Ленина в образовании Украины. В обращении к россиянам перед началом «спецоперации» Путин заявил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения ее «исторических территорий». «Автором и архитектором» этого государства президент вновь назвал Ленина.