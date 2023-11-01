Орбан о Карабахе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву успехов в восстановлении Карабаха.
«Пользуясь возможностью, желаю президенту Алиеву больших успехов в его усилиях по достижению стабильности в регионе и восстановлению Карабаха. Господин президент, поздравляю Вас с достижениями», - сказал Орбан на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств «Тюркский век» в Астане.
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