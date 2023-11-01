Путин льстит кавказцам
Кавказцы «блестяще воюют в зоне проведения специальной военной операции», заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.
«Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции с Кавказа, их много и воюют они отлично, героически», - сказал Путин, добавив, что «выходцы с Кавказа не просто воюют на рядовых должностях, они занимают высшие командные должности в российской армии».
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