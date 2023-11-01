Полуфинал чемпионата мира: Азербайджан против Казахстана

В Рас-эль-Хайма (ОАЭ) на чемпионате мира по мини-футболу сегодня пройдут полуфинальные матчи.

В 20:30 сборная Азербайджана выйдет на матч с Казахстаном. В другом полуфинале встретятся Румыния и Венгрия.

Напомним, сборная Азербайджана выиграла все три матча на групповой стадии. Поочередно были обыграны Ирак (2:0), Египет (4:1) и Кувейт (3:1). В 1/8 финала подопечные Эльшада Гулиева уверенно победили Португалию – 3:0. А во вчерашнем четвертьфинале наши выиграли у Болгарии – 3:1.

Сборная Казахстана тоже идет без поражений. В группе казахи взяли верх над Ганой (7:0), Индией (16:0) и ОАЭ (2:1). В плей-офф они победили в серии пенальти две команды, становившиеся чемпионами мира. Сначала была обыграна сильнейшая команда планеты 2019 года, а затем – чемпион мира-2017 Чехия.

Победители полуфиналов завтра в 20:00 сыграют в финале, а проигравшие встретятся в матче за 3-е место. Эта игра начнется в 18:00.

Нынешний чемпионат мира первый для сборной Азербайджана. Она является действующим чемпионом Европы. Историческая победа была одержана в прошлом году. Кстати, тогда в полуфинале наши как раз одолели Казахстан – 3:2.

Соревнования по мини-футболу в отличие от футзала проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола. Текущий чемпионат мира является четвертым по счету, проводимым Всемирной федерацией мини-футбола. Ранее победителями становились США, Чехия и Мексика.

Чемпионаты Европы проводятся с 2010 года. Шесть раз чемпионом становилась Румыния, по разу – Казахстан, Россия и Чехия.