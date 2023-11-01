60 обвиняемых после акций протеста в Ереване

В связи с сентябрьскими акциями в Ереване начато уголовное преследование против 60 человек. Как сообщают армянские СМИ, информацию об этом опубликовал Следственный комитет Армении.

Четверо из них – несовершеннолетние, двое - женщины.

Возбуждено 34 дела, в том числе, 2 дела, связанных с массовыми беспорядками в здании правительства. 8 обвиняемых объявлены в розыск, 4 дела направлены в суд.