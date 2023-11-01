Путин обвиняет «заокеанских деятелей» и изумляется

Он призвал отреагировать на этот случай «в соответствии с законом».

Президент России Владимир Путин заявил, что к организации беспорядков в аэропорту Махачкалы причастны «заокеанские деятели», сообщают российские СМИ.

«Удивляет позиция этих заокеанских деятелей: они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну просто невероятное свинство», — сказал президент на встрече с новым составом Общественной палаты России.

Владимир Путин добавил, что на фоне «происходящих ужасов» в Израиле и секторе Газа «легко вбросить искру», потому что «смотришь на страдающих окровавленных детей — кулаки сжимаются и слезы на глазах наворачиваются».

При этом, по его словам, необходимо воспринимать происходящие события «с ясной головой» и понимать, «где корень зла».