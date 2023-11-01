Израиль предупредил граждан об опасностях за рубежом

Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля обратились к своим гражданам с призывом воздержаться от путешествий за границу вследствие участившихся случаев антисемитизма, передает The Times of Israel.

Граждан также призвали избегать излишних проявлений своей еврейской или израильской идентичности на фоне всплеска антисемитских нападений по всему миру.