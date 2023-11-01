Путин убежден, что ордынцы лучше «западных завоевателей»

Ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — русского языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Как передают российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты.

Президент России отметил, что действия Невского, включая его взаимоотношения с ордынскими ханами, были направлены на противодействие западным завоевателям, стремившимся уничтожить русскую культуру и традиции.

«Ордынцы были наглы и жестоки, но не затрагивали главное - русский язык, традиции, культуру», — приводятся слова Путина. Он выразил мнение, что когда культура и история народа разрушаются, сам народ начинает постепенно исчезать.

«Почему мы так почитаем Александра Невского, как святого? Именно за этот выбор: он думал именно о том, как сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны», – заявил президент, акцентируя внимание на видении Невского.