Американские беспилотники в Газе

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию об использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Газой, передает Al Jazeera.

«В поддержку усилий по освобождению заложников США осуществляют полеты вооруженных БПЛА над Газой, а также предоставляют советы и помощь нашему израильскому партнеру в их работе по освобождению заложников», — заявил он.

Он добавил, что полеты начались после атак ХАМАС 7 октября на юге Израиля.

Ранее Reuters со ссылкой на чиновников США написал, что разведывательные американские беспилотники совершают полеты над сектором Газа в поисках заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Как уточнил один из источников, США используют беспилотники уже неделю.

В Вашингтоне считают, что десять пропавших без вести американцев могут быть среди более чем 200 заложников в секторе Газа. Американская сторона полагает, что ХАМАС удерживает их в разветвленной сети туннелей.