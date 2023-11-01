Донос на Аллу Пугачеву: обвиняют в финансировании ВСУ

В России на имя Аллы Пугачевой поступило обвинение в финансировании Вооруженных сил Украины. Обращение с требованием задержания и допроса знаменитой певицы было направлено в Следственный комитет России и Министерство внутренних дел от организации «Зов народа», передает The Moscow Times.

По данным активистов, Пугачева также должна быть привлечена к ответственности за публичное оскорбление в Интернете, где она высказывалась против граждан России, обвиняя их в «холопстве и рабстве». За это нарушение законодательством предусмотрен штраф в размере до 10 000 рублей.

«Зов народа» напоминает о заявленной Пугачевой поддержке ее супруга Максима Галкина, которого власти России ранее признали «иностранным агентом». Активисты выдвинули предположение о финансировании им ВСУ, основываясь на его связи с украинскими организаторами концерта в Анталье летом 2023 года.

В связи с этими обвинениями обращение также было направлено директору ФСБ России Александру Бортникову с требованием проверки Галкина на предмет финансирования ВСУ и возможного признания его спонсором терроризма.