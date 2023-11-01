Молдова обвиняет Россию в попытке переворота

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ заявил, что Россия потратила 1 млрд леев (55,2 млн долларов) на дестабилизацию ситуации в его стране, передает «Европейская правда».

«В частности, Россия пыталась повлиять на результаты выборов через преступную группировку, возглавляемую Иланом Шором», — отметил Мустяцэ. По его словам, попытка нарушить конституционный порядок со стороны Москвы с помощью «криминальных групп» была предотвращена.

Глава СИБ Молодовы пояснил, что для дестабилизации ситуации в Молдове Шор использует несколько политических партий, в частности, партию «Шанс».