Государства ОТГ встретятся в Шуше

В следующем году в Шуше состоится неформальная встреча глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом было сказано в декларации, принятой 3 ноября в Астане на 10-м юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) под названием «Тюркский век».

«Главы государств и правительств Организации тюркских государств принимают предложение Азербайджана провести неформальную встречу глав государств ОТГ в Шуше в конце апреля или начале мая 2024 года», — подчеркивается в заявлении.