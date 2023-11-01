Подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в Израиль находится на «продвинутой стадии» и предположительно состоится на следующей неделе. Об этом сообщает израильский телеканал Channel news 12 со ссылкой на министра образования Израиля Йоава Киша.

Зеленский предложил приехать более двух недель назад, но Израиль посчитал это преждевременным из-за войны еврейского государства против ХАМАС.

«Такой визит стал бы важным посланием», — сказал Йоав Киш.