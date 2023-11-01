Миротворцы свернули пост в Шушинском районе
Российский миротворческий контингент в Карабахском регионе Азербайджана свернул еще один наблюдательный пост в Шушинском районе, следует из бюллетеня Минобороны РФ.
«В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе», — говорится в бюллетене.
Отмечается, что продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты района в сопровождении российских миротворцев.
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