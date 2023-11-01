На фоне обострения ситуации в Газе Россия пытается восстановить свое влияние в международной политике, что напоминает о временах Советского Союза . Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

Визит представителей ХАМАС в Москву 26 октября, который прошел при участии заместителя министра иностранных дел Ирана, подчеркивает возможную координированную позицию между ХАМАС, Россией и Ираном, что не может не вызывать опасения Израиля.

Историческое присутствие России на Ближнем Востоке в период холодной войны было отмечено поддержкой арабских государств против западных союзников. Однако после холодной войны влияние России угасло, пока сирийский конфликт не предоставил Путину новые шансы на укрепление российского присутствия в регионе, особенно через поддержку правительства Башара Асада.

Теперь Россия концентрируется на дипломатических инициативах и защите интересов Палестины, воздерживаясь от прямого военного участия. Данные маневры Путина могут также быть направлены на отвлечение внимания от украинского кризиса и сосредоточение на действиях Израиля в Газе.

Возможная эскалация конфликта на Ближнем Востоке может косвенно принести выгоду России в виде роста цен на нефть, но полные последствия пока не ясны. Несмотря на попытки повлиять на ситуацию, текущее влияние России не сопоставимо с ее былым сверхдержавным статусом, пишет британская газета.