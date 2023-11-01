Популярные предложения от омбудсмена в Милли Меджлисе

Омбудсмен Сабина Алиева, в частности, предложила, чтобы в целях обеспечения здоровья населения все медицинские услуги в Азербайджане предоставлялись за счет обязательного медицинского страхования, минимальный размер трудовой пенсии - увеличен, а пособие по уходу за ребенком до трех лет следовало бы выплачивать также незанятым трудовой деятельностью.

В ходе обсуждения в Милли Меджлисе проекта закона «О государственном бюджете на 2024 год», которое состоялось в пятницу, 3 ноября, уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева выступила с рядом предложений на основе обращений граждан.

Учитывая реальные потребности населения, особенно малообеспеченных семей и уязвимых слоев населения, Сабина Алиева подчеркнула необходимость увеличения размера минимальной потребительской корзины, повышения качества и расширения перечня бесплатных лекарств, предоставляемых гражданам, страдающим от ряда заболеваний, увеличения размера пособий опекунам детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки, организации «кухни материнского молока» с целью эффективной организации грудного вскармливания детей и увеличения количества госзаказных мест в высшие и средние специализированные учебные заведения.

Омбудсмен попросила выделить финансирование для продолжения мероприятий по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению вооруженными силами Армении в 44-дневную Отечественную войну, создать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья на объектах социальной инфраструктуры и общественном транспорте, повышения суммы денежной компенсации для военнослужащих на продовольствие и аренду жилья.

Сабина Алиева также предложила за счет госбюджета покрыть расходы государственных учреждений гражданам в связи с исполнением судебных решений.

Отметив необходимость в структурных изменениях, таких как создание в аппарате омбудсмена отдела по борьбе с дискриминацией и сектора бизнеса и прав человека, она предложила оказать финансовую поддержку для усиления материальной базы учреждения.

Кроме того, было отмечено о необходимости увеличения командировочных расходов для участия в международных мероприятиях в зарубежных странах с целью доведения до мировой общественности правдивой информации об Азербайджане, предоставления полной информации о реформах, проводимых в сфере прав человека в стране.