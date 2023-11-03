ООН озабочена ситуацией с культурными памятниками в Армении

Отсутствие информации о конкретных мерах, принятых в целях охраны и сохранения памятников культурного и религиозного наследия в Армении, вызывает обеспокоенность. Об этом говорится в итоговом заключении по четвертому периодическому отчету Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам по Армении.

В своем итоговом отчете комитет поднял вопрос об отсутствии конкретных мер по охране и сохранению культурного и религиозного наследия в Армении. В заключении указана особая тревога по поводу памятников, находящихся под угрозой исчезновения.

Комитет также акцентировал внимание на недостаточной финансовой поддержке институтов, занимающихся сохранением культурной и религиозной идентичности страны. Армении было рекомендовано принять неотложные меры для укрепления защиты культурных памятников на ее территории.

Эльнур Мамедов, заместитель министра иностранных дел, комментируя документ ООН, подчеркнул важность проведения независимой оценки состояния азербайджанского культурного наследия на территории Армении. В своем заявлении на платформе X он заявил: «Это как никогда обуславливает направление независимой фактологической миссии для оценки текущего состояния культурного наследия Азербайджана в Армении».

Мамедов также напомнил о прошлых инцидентах, когда в Армении предпринимались попытки уничтожения азербайджанских культурных памятников.