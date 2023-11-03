США предоставят Украине военную помощь на $425 млн

Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Общая сумма помощи составляет 425 миллионов долларов и предназначена для поддержки оборонительных возможностей страны, передает BBC.

Согласно пресс-релизу Пентагона, из этой суммы 125 миллионов долларов будут взяты из запасов Министерства обороны США для непосредственного удовлетворения текущих боевых потребностей Украины, включая обеспечение противовоздушной обороны. Дополнительные 300 миллионов долларов будут направлены из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны на более длительный срок.

В состав военной помощи входят боеприпасы для систем ПВО NASAMS, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые ракеты TOW и противопехотные мины Claymore, а также более трех миллионов патронов для стрелкового оружия и транспортные средства для перемещения тяжелой техники.

Данный пакет помощи обеспечивается за счет существующих у Пентагона средств, приблизительно в размере 5,4 миллиарда долларов, полученных в результате экономии от ранее оцененной помощи. Дальнейшее финансирование поддержки Украины в настоящее время находится на рассмотрении в Конгрессе США.