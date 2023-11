МИД рассказал о числе жертв от минного террора

Министерство иностранных дел Азербайджана снова выразило обеспокоенность в связи с неразрешенной проблемой мин, заложенных Арменией на территории страны.

В официальном сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Х, указывается что наземные мины, заложенные армянскими силами, продолжают "убивать и калечить граждан Азербайджана".

Вместе с недавним взрывом мины в Тертерском районе, в результате которого 24-летнему мирному жителю пришлось ампутировать ногу, число жертв минного террора достигло 336, отмечается в публикации МИД.

Armenian-planted-landmines continue to kill and maim 🇦🇿is.



As a result of landmine explosion in Tartar a leg of one 24 years old civilian was amputated.



Since the end of the conflict 3️⃣3️⃣6️⃣ Azerbaijanis became victims.



Urgent measures should be taken to eradicate this threat. pic.twitter.com/4U48ZTtgAg