Александр Вулин, начальник Бюро безопасности и информации (БИА) Сербии, объявил об уходе в отставку. Основной причиной такого решения он назвал давление со стороны США и ЕС, где, по его словам, его отставка выступала условием для предотвращения санкций против Сербии, передает Reuters.

«Я — не причина шантажа и давления на Сербию и сербский мир, и я не могу позволить себе стать поводом для принуждения и давления на Сербию. <...> Поэтому подаю в неотзываемую отставку с поста директора БИА», — заявил Вулин.

Бывший начальник БИА считает, что санкции против него являются признанием его «упорной борьбы за единство сербов», и его настойчивость остаться на посту могла бы выглядеть как «доказательство эгоизма». Вулин подчеркнул, что не собирается участвовать в антироссийской и антисербской истерии ради какой-либо должности.

БИА, агентство, которым руководил Вулин, является ключевой разведывательной структурой Сербии, занимающейся вопросами разведки и контрразведки, а также сбором и анализом информации, важной для национальной безопасности.

Александру Вулину приписывают ряд действий в интересах России, включая отказы в предоставлении убежища российским антивоенным активистам и попытку экстрадиции бывшего украинского чиновника в Россию. Кроме того, упоминается передача Вулиным информации российским властям, которая могла повлиять на арест и приговор бывшего руководителя «Открытой России» Андрея Пивоварова.