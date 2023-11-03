ХАМАС призвал Египет полностью открыть КПП «Рафах»

Лидер ХАМАС Исмаил Хания призвал Каир полностью открыть КПП «Рафах», расположенный на границе с сектором Газа, и не обращать внимания на любые доводы, которые могли бы этому воспрепятствовать. Заявление лидера движения процитировал телеканал Al Jazeera.

По его убеждению, «особая жестокость израильских сил (по отношению к палестинцам - ред.), которая совпала с визитом (госсекретаря США Энтони - ред.) Блинкена в Израиль, свидетельствует о том, что США дали израильским властям зеленый свет на подобные действия и полностью их прикрывают».