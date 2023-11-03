Как сообщает корреспондент haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании суда в качестве свидетеля был допрошен бывший глава Baku Steel Company, отбывающий в настоящее время тюремное заключение Расим Мамедов.

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.

Мамедов стал обвинять Зейналлы в клевете: «Этот человек говорил, что я отобрал завод у братьев Зульфугарлы, и что прибрал к рукам и разрушил предприятие Назима Бейдемирли. Даже не знаю, о чем он говорил. Выступая вэфире он сказал, что все докажет, у него есть документы», — заявил предприниматель.

Зейналлы в ответ в эмоциональной форме назвал Мамедова «бандитом» и «лжецом». За это ему вынесли предупреждение.

«Вы приводите меня в зал суда в наручниках. А на Расиме Мамедове никаких наручников нет. О какой справедливости вы говорите?», — отвечал Зейналлы.

Далее Расим Мамедов заявил, что не в курсе того, что его семья передала 20 тысяч манатов адвокату Эльчину Садыгову для передачи их Авазу Зейналлы. И вновь заявил, что никаких предприятий к рукам не прибирал.

После этих слов между Зейналлы и Мамедовым началась словесная перепалка. Завершилась она тем, что обвиняемого вывели из зала суда.

Судебный процесс продолжится 4 ноября.