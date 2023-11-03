Новая провокация против Ильхама Алиева Совместное заявление госведомств
В социальных сетях обнаружено и активно распространяется видеообращение от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором он якобы говорит о запуске нового инвестиционного проекта. Однако данное обращение является подделкой, сделано с фальшивых аккаунтов и с использованием технологий deepfake. Об этом говорится в совместном заявлении Агентства развития медиа Азербайджана и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.
В совместном заявлении ведомств говорится: «Записанное видеообращение не отражает действительности и является сфабрикованной информацией, созданной с помощью технологий deepfake».
Власти призывают граждан не поддаваться на провокации и проверять информацию через официальные источники.
«Напоминаем, что официальный сайт президента Азербайджанской Республики и аккаунты в социальных сетях, будучи авторитетными источниками информации, постоянно активны и в оперативной форме освещают деятельность главы государства. Мы призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, проявлять бдительность на фоне распространения на глобальном уровне кампаний, основанных на сфабрикованной и ложной информации», — подчеркивается в официальном сообщении.