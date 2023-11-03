Родственники лидера Шотландии покинули Газу

Тесть и теща Юсуфа оставались в эпицентре боевых действий в Газе на протяжении нескольких недель. Элизабет и Магед Аль-Накла не повезло оказаться в Газе в момент, когда начались боевые действия между ХАМАС и Израилем 7 октября, что застало их врасплох. Ранее на этой неделе Юсуф сообщил, что у его родственников закончилась питьевая вода.

«Мы очень рады подтвердить, что родители Нади смогли безопасно покинуть Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах» сегодня утром. Эти последние четыре недели были настоящим кошмаром для нашей семьи. Мы так благодарны за все слова поддержки и молитвы, которые поступали из всех уголков мира и, разумеется, со всего политического спектра Шотландии и Великобритании», — говорится в заявлении Юсуфа и его супруги Нади.

В дополнение к этому, они выразили «чувство глубокого личного облегчения», но в то же время заявили, что «погружены в горе из-за неутихающего страдания населения Газы».