В Украине заявили о своем видении конца войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что, несмотря на текущие трудности, интенсификация поставок вооружений может обеспечить Украине технологическое преимущество на поле боя. Подоляк поделился этой мыслью на своей странице в социальной сети Х.

«Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и мы имеем четкое представление о том, как выглядит ‹конец войны›. Несмотря на все сложности нынешнего этапа войны. Наращивание поставок оружия для достижения технологического превосходства на поле боя. Значительные тактические поражения России. Обвал российских оборонных заказов», — заявил он.

Подоляк предполагает, что это приведет к непредсказуемому возврату мобилизованных в Россию, что вызовет крах основных мифов, распространяемых российской пропагандой, упадок влияния «путинской вертикали» внутри страны, самоизоляции России, внутренние беспорядки и замену текущих элит новыми, формирующимися в переходный период.