Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG после завершения в Астане саммита Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом уведомила пресс-служба президента Казахстана.

«В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар», — говорится в тексте.

Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил коллегу с успешным началом серийного производства электромобилей, отметили в пресс-службе.