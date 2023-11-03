Эрдоган подарил Токаеву турецкий электромобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG после завершения в Астане саммита Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом уведомила пресс-служба президента Казахстана.
«В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар», — говорится в тексте.
Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил коллегу с успешным началом серийного производства электромобилей, отметили в пресс-службе.