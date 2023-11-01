Северный Кипр не пригласили на саммит ОТГ в Астане?

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) не была приглашена на 10-й саммит глав Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил журналист из Северного Кипра Хасан Хастюрер.

«Турецкий Кипр стал единственной страной из наблюдателей Организации тюркских государств, которую не пригласили на саммит. Страны организации, кроме Турции и Азербайджана, не относятся благосклонно к Турецкому Кипру. Они не способны противостоять давлению греков-киприотов и Запада. (...) Я разговаривал с президентом (ТРСК - ред.) Эрсином Татаром, он сказал, что наша страна не была приглашена. Он пояснил, что греко-киприотская сторона, как обычно, оказывает давление на другие страны через Евросоюз».

Он заявил, что аналогичные попытки оказания давления были предприняты в отношении президента Азербайджана Ильхама Алиева, однако они не привели к ожидаемым результатам: лидер Азербайджана проигнорировал эти попытки и принял Эрсина Татара в Баку.