Россия разыскивает бывшего советника экс-главы МИД Армении

«Татулян Рубен Альбертович разыскивается по статье УК», – указывается в базе. По какой именно статье его разыскивают, там не говорится. В карточке указано, что разыскиваемый имеет дипломатический паспорт, который был выдан в Абхазии в 2020 году.

Ранее «Известия» сообщали, что правоохранители провели обыск у Татуляна в Сочи по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Отмечалось, что бизнесмена подозревают в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилищных комплексов в Сочи. По данным издания, он в настоящее время находится за пределами РФ.

В 2017 году Татулян подпал под санкции США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на принадлежащие ему или контролирующиеся им отель «Весна», находящийся в Сочи, и ООО «Новый век медиа», которое зарегистрировано в Москве.

Стоит отметить, что Рубен Татулян (более известен в криминальных кругах как Робсон) с середины 2016 г. и до конца 2017 г. был советником министра иностранных дел Армении и занимался вопросами содействия армянской общине в южных регионах РФ.