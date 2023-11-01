ХАМАС призывает «Хезболлу» не бросать слова на ветер
Высокопоставленный представитель движения ХАМАС Осама Хамдан призвал «Хезболлу» доказать свою приверженность победе ХАМАС после выступления генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы, передает The Times of Israel.
«Его слова о необходимости прекратить атаки на Газу и о значимости победы ХАМАС в регионе крайне важны и имеют большое значение. Теперь приверженность «Хезболлы» этим целям должна найти отражение в конкретных действиях на земле», – подчеркнул Хамдан.