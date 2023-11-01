Помощь США Украине иссякает

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сегодняшнее объявление военной помощи для Украины, заявила, что США будут выделять меньшие пакеты такой помощи из-за отсутствия решения Конгресса о дополнительном финансировании. Как передают украинские СМИ, об этом она сказала на брифинге для журналистов в пятницу.

Жан-Пьер напомнила, что недавно объявленный пакет военной помощи США состоит из двух частей: 125 млн долларов – в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA; предоставление оружия из запасов армии США) и 300 млн – из программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI; заказ оружия у производителей).

«С сегодняшним объявлением мы исчерпали остальные средства USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины», – отметила пресс-секретарь Белого дома.

«И хотя мы имеем остатки по программе PDA, чтобы продолжать удовлетворять насущные потребности Украины на поле боя, мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты, чтобы растянуть нашу способность поддерживать Украину на как можно более длительное время», – добавила она.