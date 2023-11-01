Израиль наращивает интенсивность боев в сектора Газа. По мере того как израильские атаки на сектор Газа усиливаются, растет число погибших среди палестинцев.

По меньшей мере 15 человек были убиты в пятницу в результате ракетного удара по территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" в Газе. Об этом сообщили местные источники.

В ЦАХАЛ удар по машине скорой помощи объяснили ее связью с ХАМАС. По сведениям израильских военных, в автомобиле находились участники палестинского движения, заявила пресс-служба армейской группировки.