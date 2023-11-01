Кровавый день в Газе фото, видео
Израиль наращивает интенсивность боев в сектора Газа. По мере того как израильские атаки на сектор Газа усиливаются, растет число погибших среди палестинцев.
По меньшей мере 15 человек были убиты в пятницу в результате ракетного удара по территории, прилегающей к центральной больнице "Аш-Шифа" в Газе. Об этом сообщили местные источники.
В ЦАХАЛ удар по машине скорой помощи объяснили ее связью с ХАМАС. По сведениям израильских военных, в автомобиле находились участники палестинского движения, заявила пресс-служба армейской группировки.
Также сообщается о десятках погибших при бомбежке школы в секторе Газа в пятницу вечером. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
В школе Усамы бен Заира в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, где скрывались сотни палестинцев, десятки человек были убиты и ранены после удара израильских сил. По сообщениям СМИ, десятки человек получили ранения.
Сообщается, что в результате ударов было разрушено несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ по время рейдов израильской авиации.
Десятки погибших при бомбежке школы в секторе Газа pic.twitter.com/1JWM2H2wgF— Bellman13 (@Bellman138) November 3, 2023